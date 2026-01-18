रीको का मेगा प्लान, 900 किमी लंबे हाईवे-एक्सप्रेस-वे के किनारे बनेंगे नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
New industrial corridors in Rajasthan: जयपुर। प्रदेश में बन रहे और प्रस्तावित राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय हाईवे और एक्सप्रेस-वे के नजदीक औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। सरकार की मंशा है कि इन प्रमुख सड़कों के दोनों ओर बड़े औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएं, ताकि निवेश, व्यापार और रोजगार को नई गति मिल सके।
इसी कड़ी में रीको ने सभी जिला कलक्टरों को मुख्यतया ऐसे इलाकों में जमीन चिन्हित कर जल्द से जल्द आवंटन करने के लिए कहा है। रीको ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में सरकारी जमीन चिह्नित की जाए, ताकि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए तत्काल भूमि उपलब्ध हो सके। साथ ही निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी समानांतर रूप से आगे बढ़ेगी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट के निवेशकों के लिए भी भूमि की जरूरत है और उन्हें भी नए औद्याेगिक क्षेत्रों में भी जमीन दी जाएगी।
रीको का विशेष फोकस उन हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर है, जो या तो निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित हैं। इन क्षेत्रों में जमीन उपलब्धता अपेक्षाकृत आसान होने के साथ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में भी कम अड़चनें आती हैं। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की सूची भी तैयार की गई है।
दौसा-बांदीकुई क्षेत्र में यूआइटी ने 1113 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई है। भिवाड़ी में बीड़ा ने भूमि उपलब्ध कराई है। हालांकि कई जिलों में जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में मिलने से दिक्कत आ रही है। इसी कारण जिला कलक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि हाईवे के पास बड़े क्षेत्रफल में एकमुश्त जमीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि औद्योगिक विकास तेज हो सके।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान लगातार बढ़ रहा है। ग्रास स्टेट वैल्यू एडिशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में यह 2.25 लाख करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 3.58 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
