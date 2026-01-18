Rajasthan 4th Grade Result: 200 में से शून्य नंबर, फिर भी मिलेगी सरकारी नौकरी, चयन बोर्ड के परिणाम ने चौंकाया

Rajasthan 4th Grade Result 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का सपना अब 'जीरो' नंबर पर भी सच हो रहा है। अमूमन प्रतियोगी परीक्षाओं में एक-एक नंबर के लिए कड़ा संघर्ष होता है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम ने सबको हैरान कर दिया है। 200 अंकों की परीक्षा में 0.0033 या शून्य अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी सरकारी कर्मचारी बनकर सेवाएं देंगे।