Rajasthan Accident: बाइक सवार युवकों को हरियाणा रोडवेज की बस ने कुचला, सड़क पर बिखर गए 3 दोस्तों के शव; मातम में बदली खुशियां

हादसे के बाद कुछ समय तक हाईवे पर जाम जैसे हालात बन गए, जिससे यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु करवाया। पुलिस के अनुसार दो मृतकों के शव निम्स अस्पताल और एक मृतक का शव एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं, घायल सरफराज (18) को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।