लॉन्ग कोविड उपचार में होम्योपैथी की भूमिका

प्रदीप कुमार बोरड़, सेवानिवृत्त आइएएस - कोविड महामारी भले ही अब सुर्खियों से दूर हो गई हो, पर उसका प्रभाव आज भी लोगों के जीवन पर बना हुआ है। बहुत से लोग यह शिकायत करते है कि रिपोर्ट तो सामान्य, पर शरीर पहले जैसा नहीं रहा, यह केवल एक अनुभव नहीं है बल्कि एक नई स्वास्थ्य चुनौती है। यह स्थिति ही लॉन्ग कोविड कहलाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड संक्रमण के बाद भी यदि थकान, सांस फूलना, याददाश्त में कमी, बेचैनी या नींद की समस्या बनी रहे तो इसे पोस्ट कोविड स्थिति माना जाता है। स्पष्ट है कि यह केवल वायरस का प्रभाव नहीं, बल्कि शरीर की दीर्घकालिक जैविक प्रतिक्रिया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि संक्रमण या अत्यधिक तनाव के बाद कुछ कोशिकाएं निष्क्रिय (सेनेसेंट अवस्था) हो जाती हैं, वे न तो पूरी तरह काम करती हैं और न ही मरती हैं, पर लगातार हल्की सूजन पैदा करती रहती हैं। इन्हें ही सरल भाषा में जॉम्बी कोशिकाएं कहा जाता है। इस कारण शरीर में लगातार थकान, सूजन और मानसिक द्वंद्व (ब्रेन फोग) जैसे लक्षण बने रहते है।