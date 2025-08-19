Apple Cartons Theft: सेव कार्टन गबन का खुलासा, आरोपी चालक गिरफ्तार

कोटपूतली-बहरोड़. भाबरू थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सेव से भरे कार्टनों के गबन का राजफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 523 कार्टून सेव तथा घटना में प्रयुक्त ट्रक को बरामद किया है। बरामद माल व ट्रक की बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी गई है।
परिवादी राहुल मकोल निवासी दिल्ली ने 18 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्होंने 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश से बेंगलुरु के लिए ट्रक में 713 कार्टन सेव भिजवाए थे। 16 अगस्त को ट्रक मालिक तोफिक खान ने परिवादी को सूचना दी कि ट्रक पलट गया है और आसपास के लोग कार्टन उठा ले गए। लेकिन जांच में मात्र 180-190 कार्टन ही मिले, शेष 523 कार्टून आरोपी द्वारा खुर्द-बुर्द कर लिए गए।
जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि भाबरू थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की। एएसपी वैभव शर्मा के निर्देशन और वृताधिकारी विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन में थाना प्रभारी अंकित सामरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने मामला दर्ज होते ही सूचना संकलन व लगातार पीछा करते हुए आरोपी तोफिक खान पुत्र अजीम खान (32) निवासी मिर्जापुर, थाना किशनगढ़बास, जिला खैरथल तिजारा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से सेव के कार्टन और ट्रक को जब्त किया गया। पुलिस प्रकरण में अन्य सहयोगियों की तलाश व गहन अनुसंधान जारी है।