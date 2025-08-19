Apple Cartons Theft: सेव कार्टन गबन का खुलासा, आरोपी चालक गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि भाबरू थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की। एएसपी वैभव शर्मा के निर्देशन और वृताधिकारी विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन में थाना प्रभारी अंकित सामरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने मामला दर्ज होते ही सूचना संकलन व लगातार पीछा करते हुए आरोपी तोफिक खान पुत्र अजीम खान (32) निवासी मिर्जापुर, थाना किशनगढ़बास, जिला खैरथल तिजारा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से सेव के कार्टन और ट्रक को जब्त किया गया। पुलिस प्रकरण में अन्य सहयोगियों की तलाश व गहन अनुसंधान जारी है।