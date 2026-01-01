‘शिवोहम्’ कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन, आध्यात्मिकता और बौद्धिक विचार-विमर्श होगा

जयपुर. जेएलएन मार्ग स्थित मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शुक्रवार को शिवोहम् कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे. नंदकुमार, राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बंसल, रामचरण शर्मा समेत अन्य मौजूद रहे।
संयोजक धनंजय दिवाकर ने बताया ने बताया कि आगामी शिवरात्रि के अवसर पर 15 फरवरी को 'शिवोहम्– जागृति काल' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 24 घंटे तक चलने वाला यह विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिकता और बौद्धिक विचार-विमर्श का संगम साबिति होगा। साथ ही व्यक्ति को अपनी सोच, आदर्शों और प्रतिभाओं को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त मंच बनेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्ति के मन और आत्मा को सशक्त बनाते हुए उसे राष्ट्र के नवजागरण की दिशा में प्रेरित करना है। कार्यक्रम में देश-प्रदेश से अनेक विद्वान, संत, विचारक और युवा प्रतिभागी अपनी शामिल होंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक आयोजन भी आयोजित किए जाएंगे।
