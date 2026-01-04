4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

चप्पल में छिपाकर लाया 4 लाख की स्मैक

पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने शनिवार को स्मैक तस्कर को पकड़ा है। आरोपी चप्पल में स्मैक छिपा कर लाता था और सप्लाई के दौरान विशेष कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Jan 04, 2026

पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने शनिवार को स्मैक तस्कर को पकड़ा है। आरोपी चप्पल में स्मैक छिपा कर लाता था और सप्लाई के दौरान विशेष कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने उसके उसके कब्जे से 79 ग्राम स्मैक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जब्त स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब चार लाख रुपए बताई जा रही है।
पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राहुल खरे (28) अकलेरा झालावाड़ का रहने वाला है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए नए-नए तरीके अपना रहा था। वह स्मैक को चप्पल में सील कर लाता और सप्लाई के दौरान विशेष कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। मंदिर परिसरों में चप्पल बदलकर मादक पदार्थों की डिलीवरी देता था, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके।
स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) राहुल प्रकाश ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 79 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी के झालावाड़ से जयपुर के लिए मूवमेंट करने और बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ होने की जानकारी के बाद सीएसटी टीम ने शिवदासपुरा थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर कोटा से जयपुर आने वाले वाहनों पर निगरानी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को चैक किया तो उसके चप्पल में स्मैक पाई गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य जानकारी जुटा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 10:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / चप्पल में छिपाकर लाया 4 लाख की स्मैक

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तलाक दिए बिना पत्नी ने कर ली दूसरी शादी, पहले पति पर किया दहेज केस, मांगे 75 लाख और जेवर…पति ने पलटा पासा

जयपुर

गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा एफसीएम इंजेक्शन

prgenant women
जयपुर

Cold Wave: आने वाले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में होगी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, जानें कारण

जयपुर

जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल मान्यता रद्द का विरोध, 5500 बच्चों का भविष्य दांव पर, अभिभावक सड़क पर उतरे

Neerja Modi School
जयपुर

हत्या के आरोपी संग बेटे पर हमला, पिता ने गोदाम से चुराया फर्नीचर…दोनों गिरफ्तार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.