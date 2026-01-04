चप्पल में छिपाकर लाया 4 लाख की स्मैक

पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने शनिवार को स्मैक तस्कर को पकड़ा है। आरोपी चप्पल में स्मैक छिपा कर लाता था और सप्लाई के दौरान विशेष कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने उसके उसके कब्जे से 79 ग्राम स्मैक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जब्त स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब चार लाख रुपए बताई जा रही है।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राहुल खरे (28) अकलेरा झालावाड़ का रहने वाला है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए नए-नए तरीके अपना रहा था। वह स्मैक को चप्पल में सील कर लाता और सप्लाई के दौरान विशेष कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। मंदिर परिसरों में चप्पल बदलकर मादक पदार्थों की डिलीवरी देता था, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके।

स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) राहुल प्रकाश ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 79 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी के झालावाड़ से जयपुर के लिए मूवमेंट करने और बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ होने की जानकारी के बाद सीएसटी टीम ने शिवदासपुरा थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर कोटा से जयपुर आने वाले वाहनों पर निगरानी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को चैक किया तो उसके चप्पल में स्मैक पाई गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य जानकारी जुटा रही है।