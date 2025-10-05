स्मार्ट सफर: स्कैन करो, जानो कहां है मदद और सुविधा

जयपुर. नेशनल हाईवे पर लंबी यात्राओं में अक्सर ड्राइवरों और यात्रियों को यह समस्या होती है कि जरूरत पड़ने पर नजदीकी पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल, पुलिस स्टेशन या फिर टॉयलेट जैसी सुविधाओं की जानकारी नहीं मिल पाती। हाईवे पर सफर करते समय इमरजेंसी में सही जानकारी न मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब यह मुश्किल जल्द ही खत्म होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) ने एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत हाईवे पर क्यूआर कोड साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्ड्स को मोबाइल से स्कैन करते ही यात्रियों को सभी जरूरी जानकारी तुरंत मोबाइल पर मिल जाएगी। एनएचएआइ का मानना है कि इससे हाईवे का सफर सुरक्षित होगा और आपातकालीन ​िस्थति में तुरंत व्यक्ति तक सहायता पहुंचेगी।