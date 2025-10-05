Patrika LogoSwitch to English

स्मार्ट सफर: स्कैन करो, जानो कहां है मदद और सुविधा

नेशनल हाईवे पर लंबी यात्राओं में अक्सर ड्राइवरों और यात्रियों को यह समस्या होती है कि जरूरत पड़ने पर नजदीकी पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल, पुलिस स्टेशन या फिर टॉयलेट जैसी सुविधाओं की जानकारी नहीं मिल पाती। हाईवे पर सफर करते समय इमरजेंसी में सही जानकारी न मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब यह मुश्किल जल्द ही खत्म होगी।

2 min read

जयपुर

image

GAURAV JAIN

Oct 05, 2025

- नेशनल हाईवे पर मिलेगी राहत, क्यूआर कोड से मिलेगी आपातकालीन सुविधाओं की सारी जानकारी

जयपुर. नेशनल हाईवे पर लंबी यात्राओं में अक्सर ड्राइवरों और यात्रियों को यह समस्या होती है कि जरूरत पड़ने पर नजदीकी पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल, पुलिस स्टेशन या फिर टॉयलेट जैसी सुविधाओं की जानकारी नहीं मिल पाती। हाईवे पर सफर करते समय इमरजेंसी में सही जानकारी न मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब यह मुश्किल जल्द ही खत्म होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) ने एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत हाईवे पर क्यूआर कोड साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्ड्स को मोबाइल से स्कैन करते ही यात्रियों को सभी जरूरी जानकारी तुरंत मोबाइल पर मिल जाएगी। एनएचएआइ का मानना है कि इससे हाईवे का सफर सुरक्षित होगा और आपातकालीन ​िस्थति में तुरंत व्यक्ति तक सहायता पहुंचेगी।

क्यूआर कोड बोर्ड्स में ये होगा खास

इन वर्टिकल क्यूआर कोड साइन बोर्ड्स में हाईवे से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें हाइवे नंबर और प्रोजेक्ट की लंबाई, निर्माण और मेंटेनेंस की अवधि, हाइवे पेट्रोल, टोल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और रेजिडेंट इंजीनियर के कॉन्टैक्ट नंबर, आपातकालीन हेल्पलाइन 1033, एनएचएआई फील्ड ऑफिस की डिटेल्स

यही नहीं, आसपास मौजूद पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, पुलिस स्टेशन, ट्रक ले-बाय, पंचर रिपेयर शॉप, व्हीकल सर्विस स्टेशन और ई-चार्जिंग स्टेशन, टोल प्लाजा की दूरी जैसी सुविधाओं की जानकारी मिल सकेगी।

चुनिंदा जगहों पर लगेंगे बोर्ड

यात्रियों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड कोड बोर्ड्स हाईवे पर चुनिंदा जगहों पर लगाए जाएंगे। वे-साइड अमेनिटीज, रेस्ट एरिया, टोल प्लाजा, ट्रक ले-बाय, हाईवे के स्टार्ट और एंड पॉइंट, बड़े साइन बोर्डों के पास क्यूआर कोड बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर ड्राइवर और यात्री तुरंत उन्हें स्कैन करके सही जानकारी पा सकें।

वाहन चालकों को मिलेगा फायदा

इस पहल से यात्रियों को नजदीकी सुविधा खोजने में समय बर्बाद नहीं होगा। आपातकालीन िस्थति में नजदीकी अस्पताल या पुलिस स्टेशन की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। समय और पैसे की बचत होगी। बेवजह इधर-उधर घूमने से बचत होगी। यात्रियों को हाईवे की हर जानकारी मिलेगी।

Published on:

05 Oct 2025 05:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / स्मार्ट सफर: स्कैन करो, जानो कहां है मदद और सुविधा

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

खास खबर

