Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SMS Hospital: अंतिम संस्कार के समय बेटे को इस हाल में देखकर चौंक गए परिजन, पिता बोले ‘डॉक्टर के साथ मिलकर बेच दी आंखें…’

Allegation Of Organ Mafia Sale Eyes: परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही एक परिचित मदनमोहन ने बेटे के जिंदा होने की कहकर जयपुर बुला लिया और उसकी आंखों का सौदा कर दिया।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 04, 2025

मृतक बच्चे की फाइल फोटो: पत्रिका

Jaipur Eye Donation Fraud Case: ढाई साल पहले 10 साल के बच्चे की आंखें परिजनों की अनुमति के बिना निकालने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि परिचित ने मौत के बाद भी डॉक्टर को चेक करवाने के बहाने जयपुर बुला लिया और उसकी आंखें निकालकर बेच दी।

बात करने पर मामला कोर्ट में होने की कहकर वह उसे टरकाता रहा। अब पिता ने एसएमएस थाने में मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि टोडाभीम निवासी किरोड़ीलाल मीना 6 साल के बेटे समर मीना (10) खेलते समय गिरने से सिर में चोट लग गई थी। परिजन उसे SMS लेकर आ रहे थे इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही एक परिचित मदनमोहन ने बेटे के जिंदा होने की कहकर जयपुर बुला लिया और उसकी आंखों का सौदा कर दिया। समर का अंतिम संस्कार करते समय देखा कि समर की दोनों आंखें नहीं थीं।

इनका कहना है

समर की आंखें दान कर दी थी। इसके लिए सर्टिफिकेट और प्रशंसा पत्र लेने की बात सामने आई है। इस मामले में मृतक बच्चे के पिता किरोडीलाल को बुलाकर जानकारी जुटाई जाएगी।

जांच अधिकारी एएसआई सूरजमल

ये भी पढ़ें

जयपुर: JDA का सीमा क्षेत्र बढ़ा, 693 नए राजस्व गांव जोड़े, अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 07:30 am

Published on:

04 Oct 2025 07:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SMS Hospital: अंतिम संस्कार के समय बेटे को इस हाल में देखकर चौंक गए परिजन, पिता बोले ‘डॉक्टर के साथ मिलकर बेच दी आंखें…’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur News: बारिश ने धोया आसमान, दशहरा पर आबोहवा सुधरी, आदर्श नगर सबसे साफ

जयपुर

Jaipur Crime: महाकाल की शरण में जाकर छुपे नकल कराने वाले 2 इंजीनियर, महिला मित्र के घर प्लम्बर बनकर पहुंची टीम ने ऐसे किया गिरफ्तार

जयपुर

Weather Update : राजस्थान के 3 जिलों में 2 घंटे में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

Weather Update Meteorological Department issues Yellow Alert Today in 2 hours Rajasthan 3 districts of Rain forecast
जयपुर

बेडरूम में अचानक पड़ा छापा, अंडरवियर में ही पकड़ा गया प्रेमी, डरावना सच जानकर रोने लगी प्रेमिका…

जयपुर

Rajasthan: धार्मिक आस्था का मुद्दा उठने पर केंद्र सरकार ने लिया यू-टर्न, बाजार में नहीं आएंगे मांसाहारी टमाटर-आलू

Non-vegetarian-tomatoes
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.