SMS Hospital: अंतिम संस्कार के समय बेटे को इस हाल में देखकर चौंक गए परिजन, पिता बोले ‘डॉक्टर के साथ मिलकर बेच दी आंखें…’

पुलिस ने बताया कि टोडाभीम निवासी किरोड़ीलाल मीना 6 साल के बेटे समर मीना (10) खेलते समय गिरने से सिर में चोट लग गई थी। परिजन उसे SMS लेकर आ रहे थे इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही एक परिचित मदनमोहन ने बेटे के जिंदा होने की कहकर जयपुर बुला लिया और उसकी आंखों का सौदा कर दिया। समर का अंतिम संस्कार करते समय देखा कि समर की दोनों आंखें नहीं थीं।