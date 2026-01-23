298 सीनियर रेजिडेंट पदों में एसएमएस को मिलेंगे 82

SMS Hospital (Patrika Photo)
जयपुर। प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजीडेंट के 298 नए पदों में 82 एमएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को मिलेंगे।
चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजीडेंट के नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भिजवाया था, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि यह फैसला नीट पीजी एवं सुपर स्पेशियलिटी बैच-2022 के प्रवेशित छात्रों को बॉण्ड के तहत 2 वर्षीय सीनियर रेजिडेंसी (एसआरशिप) प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने बताया कि नीट पीजी बैच 2022 के छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि बॉण्ड के तहत 2 वर्षीय एसआरशिप अनिवार्य है। जयपुर के अलावा जोधपुर को 78, बीकानेर 27, कोटा 23, अजमेर 7, उदयपुर 58, झालावाड़ 11, भरतपुर 4, पाली 6 एवं डूंगरपुर के लिए 2 नए पदों का सृजन किया गया है। ये नए पद विभिन्न विभागों में वितरित किए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग