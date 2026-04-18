संपादकीय: आंतरिक सुरक्षा के बदलते परिवेश को समझना होगा

पंजाब के सीमावर्ती जिलों में हर दूसरे दिन मिलने वाले आइईडी और आरडीएक्स इस बात का प्रमाण हैं कि आतंकी अब भीड़भाड़ वाले इलाकों और महत्त्वपूर्ण संस्थानों को दहलाने की फिराक में हैं। यह भी सामने आया है कि कनाडा और जर्मनी में बैठे कथित खालिस्तानी तत्वों और आइएसआइ के बीच का अपवित्र गठबंधन अब 'टारगेटेड किलिंग' और ड्रोन के जरिये हथियारों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय 'टेरर-गैंगस्टर नेक्सस' है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे अपराधियों के नेटवर्क का इस्तेमाल आतंकी हैंडलर्स रसद और हथियारों की सप्लाई के लिए कर रहे हैं। इसमें 'ड्रग्स सिंडिकेट' भी मददगार है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया जिसे प्रमुख नेताओं और धार्मिक गुरुओं को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था। सीमावर्ती जिलों में लगभग हर हफ्ते ऐसे मॉड्यूल पकड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आने वाले आइईडी, आरडीएक्स, पिस्तौल और हेरोइन को रिसीव कर आगे सप्लाई करते हैं।

अपराधी गिरोह, इलेक्ट्रॉनिक जासूसी और आतंकवाद के इस आधुनिक गठजोड़ ने यह साफ कर दिया है कि अब सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ पारंपरिक सुरक्षा उपायों के भरोसे नहीं रह सकतीं। एआइ के इस दौर में सुरक्षा तंत्र को भी भविष्योन्मुखी बनाना होगा। पंजाब में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल चेतावनी है कि यदि हम तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षा के प्रति सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में दुश्मन नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय मिशन बनाते हुए सीमावर्ती इलाकों में विशेष ध्यान देना होगा।