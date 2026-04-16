संपादकीय: नाम के सम्मान में ही बच्चों के आत्मविश्वास की नींव

राजस्थान में सरकार की ओर से स्कूली बच्चों के सार्थक नाम सुनिश्चित करने की पहल निश्चय ही एक संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को छूने वाली है। जिसके तहत स्कूल रिकॉर्ड में उन बच्चों के नाम बदले जा सकेंगे, जिनके नाम का अर्थ अनुपयुक्त, अस्पष्ट या उपहास का कारण बन सकता है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों को भविष्य में शर्मिंदगी से बचाना और उन्हें अपने नाम के अर्थ से जुड़ाव महसूस कराना है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नाम बदलने से पहले अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। यदि किसी बच्चे को उसके नाम के कारण मानसिक या सामाजिक दबाव झेलना पड़ रहा है, तो उसे बदलने का विकल्प देना निस्संदेह सराहनीय कदम है। इससे बच्चों में आत्मसम्मान की भावना मजबूत हो सकती है और वे अपनी पहचान को लेकर अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। यह पहल समाज को भी यह संदेश देती है कि नाम केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि किसी के भी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, भारत जैसे विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश में एक नाम का अर्थ अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है। जो नाम एक समुदाय में सामान्य है, वही दूसरे समुदाय में अजीब या अनुचित लग सकता है। ऐसे में यह तय करना कि कौन-सा नाम उपयुक्त है और कौन-सा नहीं, एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। इसके लिए जरूरी होगा कि अभिभावकों और बच्चों को नाम का सही अर्थ समझाया जाए।

