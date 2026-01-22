’21 वर्ष बाद शहीद मेजर आलोक माथुर की मुर्ति का हुआ अनावरण’

जयपुर. झोटवाड़ा, खातीपुरा रोड स्थित पार्क में शहीद मेजर आलोक माथुर की मुर्ति का गुरुवार को अनावरण किया गया। शहीद मेजर आलोक माथुर मेमोरियल समिति की ओर से हुए समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुर्ति का अनावरण किया। उन्होंने देश के वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि आर्मी परेड का जयपुर में होना राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने शहीद की स्मृति में पौधरोपण भी किया किया। समिति के सचिव मुकेश दत्त माथुर ने बताया की 21 वर्षों से शहीद की मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, हाल ही में इस स्मारक का जीर्णोद्धार हुआ और शहीद की मूर्ति स्थापित की गई।