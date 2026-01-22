’21 वर्ष बाद शहीद मेजर आलोक माथुर की मुर्ति का हुआ अनावरण’

जयपुर. झोटवाड़ा, खातीपुरा रोड स्थित पार्क में शहीद मेजर आलोक माथुर की मुर्ति का गुरुवार को अनावरण किया गया। शहीद मेजर आलोक माथुर मेमोरियल समिति की ओर से हुए समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुर्ति का अनावरण किया। उन्होंने देश के वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि आर्मी परेड का जयपुर में होना राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने शहीद की स्मृति में पौधरोपण भी किया किया। समिति के सचिव मुकेश दत्त माथुर ने बताया की 21 वर्षों से शहीद की मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, हाल ही में इस स्मारक का जीर्णोद्धार हुआ और शहीद की मूर्ति स्थापित की गई।
शहीदों के परिजनों का भी सम्मान
इस दौरान शहीद की वीरांगना प्रगति माथुर, शहीद कुंवर अभिमन्यु सिंह चौहान, शहीद हिम्मत सिंह शेखावत, शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा, शहीद कैप्टन प्रमोद लाल यादव और शहीद मेजर संकल्प यादव समेत अन्य शहीदों के परिजनों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान बच्चों ने देश भक्ति के गीतों की प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष जयपाल सिंह मांडोता ने बताया कि इस अवसर पर शहीद के भाई तरुण माथुर और अशोक शर्मा समेत अन्य ने संबोधित किया।
