‘स्त्री: देह से आगे’ विषय जयपुर में विशेष संवाद आज, प्रधान संपादक गुलाब कोठारी स्त्री के अस्तित्व पर रखेंगे विचार

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी
जयपुर: राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार सुबह 10.30 बजे ’स्त्री: देह से आगे’ विषय पर जयपुर में विशेष संवाद होगा।
बता दें कि आर्मी वीमेन वेलफेयर एसोसिएशन (आवा) के सहयोग से यह कार्यक्रम सेना के दक्षिण-पश्चिम कमान क्षेत्र स्थित सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में होगा।
इस अवसर पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी आवा की सदस्यों से संवाद करेंगे। कोठारी स्त्री के अस्तित्व, दिव्यता और उसकी महत्ता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार साझा करेंगे।
कार्यक्रम का उद्देश्य स्त्री को मात्र देह के रूप में देखने की सीमित सोच से आगे बढ़ते हुए उसके बौद्धिक और आत्मिक पक्ष को समझना है। अब तक देश के कई प्रमुख शहरों में इस तरह के संवाद का आयोजन किया जा चुका है।
