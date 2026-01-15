जयपुर। शहर के नीरजा मोदी स्कूल की सीबीएसई मान्यता रद्द होने के बाद स्कूल के सैकड़ों बच्चे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के अहम समय में अचानक आए इस फैसले ने छात्रों का भविष्य अधर में डाल दिया है। बच्चे न तो मन लगाकर पढ़ाई कर पा रहे हैं और न ही उन्हें यह समझ आ रहा है कि अब वे आगे किस स्कूल में दाखिला लेंगे। बीच सत्र के दौरान सीबीएसई की ओर से लिया गया यह निर्णय छात्रों की वा​र्षिक परीक्षाओं की तैयारी में भी व्यवधान पैदा कर रहा है। बच्चों के मानसिक तनाव को देख अ​भिभावक भी परेशान हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों में दो बार अ​भिभावक सीबीएसई के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन कर चुके हैं।