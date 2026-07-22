22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

जयपुर

छात्र-छात्राएं ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भावना अपनाएं

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Newsdesk

Jul 22, 2026

Rajasthan

तिरुतनी. यहां शक्ति पब्लिक स्कूल परिवार द्वारा एक समारोह हुआ जिसमें विद्यालय अध्यक्ष एवं प्रख्यात शिक्षाविद् डॉ. अशोक कुमार मूंदड़ा को समाज सेवा, शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए महेश गौरव से सम्मानित होने पर अभिनंदन किया गया। वरिष्ठ समाजसेवी मोहन दमानी ने कहा डॉ.मूंदड़ा का जीवन शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा है। मुख्य वक्ता प्रसाद यादव ने विद्यार्थियों का ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भावना अपनाने का आह्वान किया। प्राचार्य नागलक्ष्मी ने बताया उनके नेतृत्व में स्कूल ने आधुनिक सुविधाओं और नैतिक मूल्यों का समावेश कर नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। विद्यार्थियों ने हस्तनिर्मित चित्र और कविता भेंट कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में डॉ मूंदड़ा ने कहा यह सम्मान पूरे विद्यालय परिवार का है और शिक्षा का उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। उपप्राचार्या सिंधुरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jul 2026 06:00 am

Published on:

22 Jul 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / छात्र-छात्राएं ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भावना अपनाएं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

(फ्लेेयर पेज 2) एक पुल से शुरू हुआ, 140 झूला पुलों तक पहुंचा सफर

Rajasthan
जयपुर

हिंदी राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक समरसता और सांस्कृतिक समन्वय की सशक्त कड़ी: चेन्नबसप्पा

Rajasthan
जयपुर

गौ सेवा, ग्राम विकास और जनभागीदारी का संदेश लेकर निकलेगी गौ राष्ट्र यात्रा का दूसरा चरण

Rajasthan
जयपुर

फोटो सहित…. गिरिराज महाराज की जय से गूंजा माहौल, भजनों पर विभोर हो किया नृत्य

Rajasthan
जयपुर

मामूली बारिश में ही उधड़ी सड़क, गड्ढों में तब्दील हुआ रास्ता

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.