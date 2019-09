सुमरत सिंह बने BSP प्रदेश अध्यक्ष, अब होगा नई कार्यकारिणी का गठन

Sumrat Singh is the new Rajasthan BSP chief: राजस्थान प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का नया अध्यक्ष सुमरत सिंह को बनाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को सुमरत सिंह की नियुक्ति को लेकर मुहर लगा दी। इसी तरह से हंसराज मीणा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है।