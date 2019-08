जयपुर

बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात निधन ( sushma swaraj passed away ) हो गया। मोदी सरकार के पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री रहीं सुषमा के निधन ( bjp leader sushma swaraj death ) को पार्टी के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। वह लम्बे समय से बीमार चल रही थीं। जानकारी के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था।



प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( cm ashok gehlot ) ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

Deeply shocked and saddened to know about the untimely demise of former External Affairs Minister and senior BJP leader Sushma Swaraj ji. My heartfelt condolences to her family members, may God give them strength to bear this loss.

May her soul rest in peace.