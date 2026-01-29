JDA: जयपुर की इन इमारतों की होगी जांच, सांगानेर फ्लाईओवर के नीचे बनेगा यू-टर्न, TCB की बैठक में हुए ये बड़े फैसले

फोटो: पत्रिका
TCB Meeting Update: शहरवासियों को सुगम राह मिले, इसके लिए जेडीए सहित अन्य महकमे मिलकर काम करेंगे। बुधवार को जेडीए में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड (टीसीबी) की बैठक हुई। इसमें कई फैसले हुए। आने वाले कुछ माह में इन फैसलों को जमीन पर उतारने की बात भी कही गई।
जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने साफ किया कि यातायात के प्रोजेक्ट बेतरतीब नहीं होंगे। यातायात से जुड़े सभी फैसले वैज्ञानिक अध्ययन और विशेषज्ञों की राय से लिए जाएंगे। बैठक में साफ किया कि कोई भी विभाग अलग-अलग नहीं, बल्कि जेडीए, नगर निगम, यातायात पुलिस, जेसीटीएसएल संयुक्त रूप से काम करेंगे।
बैठक में स्कूलों के सामने बने डिवाइडर कट केवल स्कूल के आने और जाने के समय ही खोले जाएंगे। बाकी समय सुरक्षा की दृष्टि से बंद रहेंगे। पैदल चलने वालों और दुपहिया वाहनों के लिए लिफ्ट की सुविधा वाले कॉरिडोर बनाने पर विचार किया गया। फुटओवर ब्रिज के उपयोग को लेकर सर्वे कराने पर चर्चा हुई।
मालवीय नगर पुलिया के आस-पास की इमारतों के अलावा शहर की 84 से अधिक व्यावसायिक इमारतों की जांच होगी। यदि पार्किंग मानकों के अनुरूप नहीं मिलेगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कई जगह पार्किंग क्षेत्र को भी बेच दिया गया है। ऐसे में ग्राहकों के वाहन सड़क पर खड़े होते हैं। इससे दिन भर जाम की समस्या रहती है।
जेडीए हरे कृष्णा मार्ग को अरबन रोड कॉरिडोर के रूप में विकसित करेगा। इसके लिए एक फर्म को नियुक्त किया गया। इस प्रोजेक्ट में मार्ग के बड़े चौराहों और तिराहे पर राइट टर्न बंद किए जाने पर चर्चा हुई।
