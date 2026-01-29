29 जनवरी 2026,

जयपुर

JDA: जयपुर की इन इमारतों की होगी जांच, सांगानेर फ्लाईओवर के नीचे बनेगा यू-टर्न, TCB की बैठक में हुए ये बड़े फैसले

Jaipur News: जयपुर में यातायात और पार्किंग की समस्याओं को सुलझाने के लिए जेडीए ने बुधवार को ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड (टीसीबी) की बैठक आयोजित की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 29, 2026

JDA Traffic Control

फोटो: पत्रिका

TCB Meeting Update: शहरवासियों को सुगम राह मिले, इसके लिए जेडीए सहित अन्य महकमे मिलकर काम करेंगे। बुधवार को जेडीए में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड (टीसीबी) की बैठक हुई। इसमें कई फैसले हुए। आने वाले कुछ माह में इन फैसलों को जमीन पर उतारने की बात भी कही गई।

जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने साफ किया कि यातायात के प्रोजेक्ट बेतरतीब नहीं होंगे। यातायात से जुड़े सभी फैसले वैज्ञानिक अध्ययन और विशेषज्ञों की राय से लिए जाएंगे। बैठक में साफ किया कि कोई भी विभाग अलग-अलग नहीं, बल्कि जेडीए, नगर निगम, यातायात पुलिस, जेसीटीएसएल संयुक्त रूप से काम करेंगे।

बैठक में स्कूलों के सामने बने डिवाइडर कट केवल स्कूल के आने और जाने के समय ही खोले जाएंगे। बाकी समय सुरक्षा की दृष्टि से बंद रहेंगे। पैदल चलने वालों और दुपहिया वाहनों के लिए लिफ्ट की सुविधा वाले कॉरिडोर बनाने पर विचार किया गया। फुटओवर ब्रिज के उपयोग को लेकर सर्वे कराने पर चर्चा हुई।

84 से अधिक इमारतों की होगी जांच

मालवीय नगर पुलिया के आस-पास की इमारतों के अलावा शहर की 84 से अधिक व्यावसायिक इमारतों की जांच होगी। यदि पार्किंग मानकों के अनुरूप नहीं मिलेगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कई जगह पार्किंग क्षेत्र को भी बेच दिया गया है। ऐसे में ग्राहकों के वाहन सड़क पर खड़े होते हैं। इससे दिन भर जाम की समस्या रहती है।

ये भी होगा

  • प्रशासनिक और तकनीकी सब कमेटियों के गठन किया जाएगा। ये कमेटी छोटे समूहों में बैठक कर विस्तृत चर्चा करेंगी और आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
  • सांगानेर फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञ डिजाइन तय करेंगे।
  • जिन विवाह स्थलों के पास पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, उन संचालकों को पाबंद किया जाएगा।
  • बस स्टॉप चौराहों से उचित दूरी पर स्थापित करने और अनधिकृत स्थानों पर बस रोकने वालों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया।
  • यातायात प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के उपयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जाएगी।

पार्किंग दरों को बढ़ाया जाएगा

  • पीक ऑवर्स में पार्किंग की दरों को बढ़ाया जाएगा ताकि लोग पार्किंक स्थल को गैराज के रूप में इस्तेमाल न करें। निगम पार्किंग नीति भी बनाएगा।
  • निजी बसों की पार्किंग समस्या के हल के लिए शहर के खाली भूखंडों की पहचान कर उन्हें उचित दरों पर उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई जाएगी।

हरे कृष्णा मार्ग किया जाएगा विकसित

जेडीए हरे कृष्णा मार्ग को अरबन रोड कॉरिडोर के रूप में विकसित करेगा। इसके लिए एक फर्म को नियुक्त किया गया। इस प्रोजेक्ट में मार्ग के बड़े चौराहों और तिराहे पर राइट टर्न बंद किए जाने पर चर्चा हुई।

Updated on:

29 Jan 2026 08:23 am

Published on:

29 Jan 2026 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JDA: जयपुर की इन इमारतों की होगी जांच, सांगानेर फ्लाईओवर के नीचे बनेगा यू-टर्न, TCB की बैठक में हुए ये बड़े फैसले
