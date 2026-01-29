JDA: जयपुर की इन इमारतों की होगी जांच, सांगानेर फ्लाईओवर के नीचे बनेगा यू-टर्न, TCB की बैठक में हुए ये बड़े फैसले

मालवीय नगर पुलिया के आस-पास की इमारतों के अलावा शहर की 84 से अधिक व्यावसायिक इमारतों की जांच होगी। यदि पार्किंग मानकों के अनुरूप नहीं मिलेगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कई जगह पार्किंग क्षेत्र को भी बेच दिया गया है। ऐसे में ग्राहकों के वाहन सड़क पर खड़े होते हैं। इससे दिन भर जाम की समस्या रहती है।