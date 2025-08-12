पुरानी पेंशन योजना का बोझ राजस्थान समेत 5 राज्यों को खुद उठाना होगा, केंद्र ने किए हाथ खड़े

सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर नया अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने पर विचार नहीं कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि OPS से सरकारी खजाने पर असहनीय वित्तीय बोझ पड़ता है, इस कारण 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान समेत जिन 5 राज्यों में इसे लागू किया गया है उसे इसके फंड का इंतजाम खुद करना होगा।