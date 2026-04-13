शहर ही सीवर सिस्टम ‘फेल’… जांच में टूट रही लाइनें, सड़क पर उफनता गंदा पानी

जयपुर। शहर में मानसून आने से पहले ही सीवर सिस्टम की हकीकत सामने आने लगी है। शहर की आधे से अधिक सीवर लाइनें जर्जर हो चुकी हैं और कहीं भी कभी भी टूट सकती हैं। हालात इतने खराब हैं कि जहां-जहां जांच की जा रही है, वहीं लाइनें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसके बावजूद नगर निगम की तैयारियां धरातल पर नजर नहीं आ रहीं।

पिछले मानसून में भी शहर के कई इलाकों में सीवर लाइनें टूटने और उफान की स्थिति बनी थी, लेकिन इस बार भी हालात नहीं बदले। मरम्मत और बदलाव के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई।