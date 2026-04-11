रात में सड़क पर उतरे आयुक्त, 10 किमी पैदल चलकर परकोटे की सफाई व्यवस्था परखी

निरीक्षण के दौरान आयुक्त को कई स्थानों पर गंदगी और कचरे के ढेर नजर आए, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। विशेष रूप से हवामहल के पास डिवाइडरों पर कचरा मिलने पर उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई के निर्देश दिए।

साथ ही सड़क किनारे रखे डस्टबिन समय पर खाली नहीं होने पर भी नाराजगी जाहिर की और नियमित रूप से कचरा उठाने के निर्देश दिए।