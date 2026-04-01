जंग की तपिश अगरबत्ती उद्योग तक, रोजगार पर संकट

जयपुर. अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे अगरबत्ती और धूपबत्ती उद्योग के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। बाजार में स्टॉक कम होते ही 10 रुपए में बिकने वाला पैकेट अब 13 रुपए तक पहुंच गया है, वहीं कई कंपनियों ने पैकेट के भीतर अगरबत्तियों की संख्या भी घटा दी है।