कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत

कलश यात्रा से भागवत कथा का आगाज
लालसोट. उपखंड के चौण्डियावास गांव स्थित ढंड वाले हनुमान मंदिर में बुधवार से श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर गाजे-बाजे के साथ मंगल कलश यात्रा निकाली गई। पूजा-अर्चना के बाद कलश यात्रा मंदिर पहुंची, जहां कथावाचक दीपक कृष्ण शास्त्री ने भागवत श्रवण के महत्व पर प्रकाश डाला।
इस दौरान बाबूलाल जैमन, भगवान सहाय गुप्ता, राधा मोहन मीना, राजेशकुमार त्रिवेदी, गंगासहाय मीना,,बाबूलाल सैनी, राजेश मीना,सत्यनारायण पटाक, रमेश मीना, मदनलाल सैनी, रामजीलाल त्रिवेदी, घासीलाल मीना, मोहनलाल मीना, प्रसादीलाल मीना, सरदारसिंह चौहान, भगवानसहाय चौबे, सीताराम प्रजापत एवं अशोक पुरोहित समेत कई श्रद्धालु भी मौजूद रहे। (नि.प्र.)
लालसोट. चौण्डियावास गांव में निकाली गई कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु।
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