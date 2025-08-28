युवक के हाथ पर झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाला बदमाश गिरफ्तार

रामगंज थाना पुलिस ने युवक के हाथ पर झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में दो बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा था।

एसीपी (रामगंज) हरिशंकर शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुल्तान बैग उर्फ जावेद (30) सैयद कॉलोनी गलता गेट का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में जामडोली निवासी रामकिशोर महावर ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि 25 परवरी को वह अपने जीजाजी के साथ किसी काम से रामगंज बाजार चार दरवाजा आया था। इसी दौरान तीन लड़के बाइक पर आए और झपट्टा मारकर मोबाइल छीन ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद आरोपी कली का भट्टा गलता गेट निवासी शोएब उर्फ टेडा और चौकड़ी गंगापोल सुभाष चौक निवासी मोहित खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी सुल्तान बैग वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को चिन्हित कर दबोच लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।