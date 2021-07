केंद्रीय सहकारी बैंकों में परस्पर सेवा हस्तान्तरण की लंबित प्रक्रिया की जाए पूरी

जयपुर, 18 जुलाई

ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन (All Rajasthan Cooperative Bank Employees Union and Officers Association) के प्रांतीय महासचिव सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना (Cooperation Minister Udayalal Anjana) ,सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल (Co-Operation Registrar Muktanand Agarwal) और प्रमुख शासन सचिव भास्कर सांवत (Principal Secretary to Government Bhaskar Sawant) को पत्र लिखकर केंद्रीय सहकारी बैंकों () में पिछले 10 माह, अक्टूबर 2020 से लंबित परस्पर सेवा हस्तांतरण आवेदनों पर प्रक्रिया पूरी कर जरूरतमंद,पीडि़त, परेशान बैंक कर्मियों के स्थानांतरण आदेश जारी करने की मांग की है। आमेरा ने बताया कि अक्टूबर 2020 में सहकारिता रजिस्ट्रार द्वारा सभी इच्छुक सीसीबी बैंककर्मियों से रिक्त पड़े पदों पर परस्पर सेवा हस्तांतरण के लिए आवेदन मांगे गए थे। बैंककर्मियों के स्थान्तरण आवेदन पर छोडऩे वाले बैंक और लेने वाले बैंक द्वारा भी परस्पर छोडऩे व लेने के लिए कार्मिक के पक्ष में नियमानुसार प्रस्ताव स्वीकृति और सहमति भी जारी कर दी गई है इसके बावजूद रिक्त पदों पर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है ।

आमेरा ने बताया कि सेवा हस्तान्तरण की प्रक्रिया के लंबित चलते कई दिव्यांग और बीमार कर्मी जिसमें महिलाकर्मी भी हैं, पति.पत्नी जो अलग जिलों में सेवा में हैं, एकल सन्तान, पारिवारिक जरूरतमंद व फिक्स अल्प वेतन पर घर से दूर कार्यरत सभी बैंककर्मियों और उनके परिवारों को राहत देने की जरूरत है। आमेरा ने सरकार व सहकारी विभाग से प्राथमिकता के साथ 10 माह से लंबित आवेदनों पर कार्यवाही कर रिक्त पड़े पदों पर जरूरतमंद बैंक कार्मिकों के परस्पर सेवा हस्तांतरण आदेश जारी किए जाने की जरूरत बताई है ।