आबोहवा की जांच का बढ़ेगा दायरा… 4 नए जांच केन्द्रों की राह हुई आसान, मिली एनओसी

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वैशाली नगर में आम्रपाली, टोंक रोड पर नेहरू बालोद्यान, आगरा रोड पर सिल्वन पार्क और आमेर में पीली की तलाई में सीएएक्यूएमएस के लिए जगह तय की थी। लेकिन जेडीए और वन विभाग से एनओसी नहीं आने के कारण मामला अटका हुआ था। अब चारों जगह की एनओसी आ गई है। आमेर में पीली की तलाई स्थित पार्क में केन्द्र का काम पहले ही शुरू हो चुका है, यहां फाउंडेशन तैयार है।