राजस्थान में सूरज के तीखे तेवर, 18 शहरों में पारा 43 डिग्री के करीब पहुंचा, जयपुर में पहली बार पारा 40 पार

जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में तापमान में अचानक उछाल ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला, जबकि बाजारों में भी भीड़ कम रही। विशेषज्ञों के अनुसार यह गर्मी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में हीटवेव को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से झुंझुनूं, अलवर और आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने भी तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है।