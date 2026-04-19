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राजस्थान में सूरज के तीखे तेवर, 18 शहरों में पारा 43 डिग्री के करीब पहुंचा, जयपुर में पहली बार पारा 40 पार

WEATHER RAJASTHAN: राजस्थान में गर्मी ने अब तेज तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं।

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जयपुर

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Manish Chaturvedi

Apr 19, 2026

Rajasthan Weather

Photo: AI

जयपुर। राजस्थान में गर्मी ने अब तेज तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी जयपुर में 18 अप्रैल को इस सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया।साथ ही प्रदेश के 18 शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जिससे आमजन को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। झुंझुनूं और अलवर क्षेत्र में शनिवार को दिन के समय ही हीटवेव का असर साफ देखने को मिला।

पहली बार 40 डिग्री पार, बढ़ी तपिश

जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में तापमान में अचानक उछाल ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला, जबकि बाजारों में भी भीड़ कम रही। विशेषज्ञों के अनुसार यह गर्मी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में हीटवेव को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से झुंझुनूं, अलवर और आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने भी तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है।

कुछ जिलों में बादल और धूलभरी हवा

पिछले 24 घंटों में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी में हल्के बादल छाए रहे। वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में सुबह से दोपहर तक कई स्थानों पर धूलभरी हवाएं चलीं। इन हवाओं के कारण दृश्यता भी प्रभावित हुई और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में आसमान साफ रहने और तेज धूप के कारण गर्मी और अधिक महसूस होगी। विभाग ने लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है।

गर्मी से बचाव के जरूरी उपाय

भीषण गर्मी और हीटवेव से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। बाहर जाएं तो सिर ढककर रखें और हल्के रंग के कपड़े पहनें। दिनभर पर्याप्त पानी, छाछ, नींबू पानी पीते रहें। खाली पेट घर से न निकलें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। लू लगने के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

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Published on:

19 Apr 2026 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में सूरज के तीखे तेवर, 18 शहरों में पारा 43 डिग्री के करीब पहुंचा, जयपुर में पहली बार पारा 40 पार

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