हज यात्रा का आगाज 20 से, जयपुर से 3480 जायरीन 28 अप्रैल तक भरेंगे उड़ान, विदाई के लिए उमड़ेगा जनसैलाब, सुरक्षा के खास इंतजाम

हज कमेटी के अनुसार सभी यात्रियों को उनके निर्धारित समूह और समय के हिसाब से अलग-अलग उड़ानों में बांटा गया है। 20 अप्रैल को पहली उड़ान के साथ ही जयपुर एयरपोर्ट पर जायरीनों की रवानगी का जश्न शुरू हो जाएगा। 28 अप्रैल तक चलने वाली इन उड़ानों के माध्यम से सभी 3480 यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से मक्का पहुंचाया जाएगा। यात्रियों को उनके उड़ान समय से कई घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने और रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रवानगी की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।