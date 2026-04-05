सम्मान बचाना चुनौती:सिर्फ रंग-रोगन से नहीं चलेगा काम, सात मोर्चों नौ माह मे करना होगा काम

जयपुर। राजधानी के परकोटा क्षेत्र का सम्मान खतरे में है। इसे बचाने के लिए सरकार के आला अधिकारी सक्रिय हुए हैं। सम्मान बना रहे, इसके लिए जिम्मेदार महकमों के पास नौ माह का समय है। सात मोर्चों पर बेहतर काम करना होगा। मौजूदा समय की बात करे तो हालात बद से बदतर हैं।