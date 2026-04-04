Weather Alert: राजस्थान में ओलावृष्टि के बाद 13 दिन में दूसरी बार गिरा 8° पारा, IMD ने दिया आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Forecast: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और बदलते मौसम के पैटर्न के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर शुक्रवार को हुई ओलावृष्टि, बारिश और तेज हवा ने अधिकतम तापमान 8 डिग्री लुढ़का दिया। पिछले 13 दिन में यह दूसरी बार है जब पारे में इतनी गिरावट हुई है, इससे पहले 20 मार्च को भी ओलावृष्टि-बारिश से 8 डिग्री पारे में गिरावट आई थी।