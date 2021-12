नई तकनीक : किले—महलों की कहानी—इतिहास से रूबरू

सरकार के तीन साल (Three Years of Government) पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में 10 जगहों पर लाइट एंड साउंड शो (light and sound show) की सौगात भी प्रदेश की जनता को मिलेगी। इन लाइट एंड साउंड शो में लोगों को प्रदेश के मंदिर, महल, किलों का इतिहास, वैभव (Palaces, History of Forts, Splendor) के साथ राजस्थानी रंग—बिरंगी संस्कृति का जीवंत रूप देखने को मिलेगा।

जयपुर Published: December 05, 2021 05:57:35 pm

नई तकनीक : किले—महलों की कहानी—इतिहास से रूबरू

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें