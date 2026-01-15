15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Traffic Jam: पूर्व सीएम का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, ट्रैफिक के नरक में जयपुर की जनता

Public Transport Issues: ट्रैफिक जाम पर अशोक गहलोत का हमला, सरकार से मांगा जवाब। दो साल से बंद पड़ा हीरापुरा सैटेलाइट बस टर्मिनल, बढ़ी जयपुर की परेशानी। राजनीतिक खींचतान में फंसी राजधानी की यातायात व्यवस्था।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 15, 2026

Jaipur traffic New Arrangement system 137 new traffic marshals deployed find out what responsibilities

जयपुर की यातायात व्यवस्था। फोटो पत्रिका

Satellite Bus Terminal: जयपुर. राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जयपुर की जनता ट्रैफिक जाम से त्रस्त है और जवाब मांग रही है।

गहलोत ने बताया कि शहर में प्रवेश करने वाली बसों को बाहर ही रोकने के उद्देश्य से बनाया गया हीरापुरा सैटेलाइट बस टर्मिनल पिछले दो वर्षों से लगभग बनकर तैयार है, लेकिन सरकार द्वारा उद्घाटन नहीं किए जाने के कारण वह बंद पड़ा है। इससे शहर के भीतर भारी बसों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और आमजन को जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर के लिए प्रस्तावित अन्य चार सैटेलाइट बस टर्मिनलों का भी कोई अता-पता नहीं है। कांग्रेस सरकार के दौरान मेट्रो विस्तार और सैटेलाइट टाउन कनेक्टिविटी जैसी योजनाओं को दूरदर्शी सोच बताते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने इन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या राजनीतिक द्वेष के चलते जयपुर की जनता को ट्रैफिक के नरक में झोंका जा रहा है। उन्होंने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 01:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Traffic Jam: पूर्व सीएम का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, ट्रैफिक के नरक में जयपुर की जनता

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Group D Result: आज कभी भी जारी हो सकता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम

Rajasthan Grade 4 Result
जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो—61 .... किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 61 में भेजी गई बच्चों की लिखी रोचक ये कहानियां सभी कहानियाें में उत्कृष्ट रहीं।

किड्स

Danger Urine Colour : खतरनाक पेशाब का रंग किस कलर का होता है? ऐसा यूरिन दिखे तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक उपाय

Danger Urine colour, Dark Yellow urine, red urine, peshab ka rang,
लाइफस्टाइल

Army Day Parade 2026: जयपुर की सड़क पर टैंक, तोप, मिसाइल ने दिखाई सैन्य ताकत, हेलिकॉप्टर से बरसे फूल

Army-Day-Parade-1-2
जयपुर

आवारा पशुओं से होने वाले हादसे रोकने की नई पहल: जयपुर-आगरा और जयपुर-रेवाड़ी हाईवे पर NHAI ने शुरू किया रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम

photo source notebooklm
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.