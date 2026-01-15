Traffic Jam: पूर्व सीएम का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, ट्रैफिक के नरक में जयपुर की जनता

गहलोत ने बताया कि शहर में प्रवेश करने वाली बसों को बाहर ही रोकने के उद्देश्य से बनाया गया हीरापुरा सैटेलाइट बस टर्मिनल पिछले दो वर्षों से लगभग बनकर तैयार है, लेकिन सरकार द्वारा उद्घाटन नहीं किए जाने के कारण वह बंद पड़ा है। इससे शहर के भीतर भारी बसों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और आमजन को जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है।