अजमेरी गेट के सामने ट्रैफिक लाइट से वाहन का आना-जाना बंद, लगाएंगे चक्कर

टोंक रोड से आने वाले वाहन किशनपोल बाजार व इंदिरा बाजार में जाने के लिए अजमेरी गेट से पहले अशोक मार्ग व सरस्वती मार्ग से होते हुए एमआइ रोड से प्रवेश करेंगे। वहीं सांगानेरी गेट की ओर से आने वाले वाले वाहन न्यू गेट से प्रवेश कर नेहरू बाजार या चौड़ा रास्ता से होकर किशनपोल बाजार में जाएंगे। पुलिस ने भले ही इस व्यवस्था से जाम के समाधान होने का दावा किया है, लेकिन हकीकत में वाहन चालकों को 2 मिनट का रास्ता तय करने के लिए 15 मिनट से आधा घंटा तक का समय खराब करना पड़ेगा।