Traffic Rule: अंधेरे में चला रहे ई-चालान का तीर लगता कहीं और… दोषी कोई और, जानें सच्चाई

जयपुर शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगाम कसने के लिए बनाई गई ई-चालान व्यवस्था अब सवालों के घेरे में है। शहर में हर छठा ई-चालान गलत व्यक्ति तक पहुंच रहा है, कभी गलत आरसी, कभी धुंधली नंबर प्लेट, तो कभी पुराना मोबाइल नंबर इसके पीछे की वजह बन रहा है। नतीजा यह कि जुर्माना भुगतना किसी और को पड़ रहा है और असल दोषी बच निकल रहा है।