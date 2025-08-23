दो महिलाओं के गले से चेन तोड़ने वाले दो लुटेरे गिरफ्तार

जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने जवाहर सर्कल और एयरपोर्ट थाना इलाके में एक ही दिन में दो महिलाओं के गले से चेन तोड़ने के मामले का खुलासा करते हुए दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से जवाहर सर्कल में तोड़ी हुई चेन भी बरामद कर ली है।

डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अजीत मीणा उर्फ छोटू (21) बंशी का बाग सदर करौली और अरबाज उर्फ क्रीडा (21) कोतवाली धौलपुर का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में चेन स्नैचिंग, मारपीट, आर्म्स एक्ट, वाहन चोरी के कई प्रकरण दर्ज है।

थानाप्रभारी मदन कड़वासरा ने बताया कि आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहनकर या मुंह पर कपड़ा लपेटकर आते है। आरोपी ओएलएक्स जैसे प्लेटफार्म से नम्बर चोरी कर पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी नम्बर लगाते है। आरोपी बुजुर्ग या अधेड़ उम्र की महिलाओं को टारगेट करते है। बदमाश मंदिरों और बाजारों से लौट रही महिलाओं पर घात लगाकर हमला करते थे। आरोपी पहले गलियों में घूमकर रैकी करते है। जैसे ही कोई महिला अकेली दिखती है तो उसका पीछा कर झपट्टा मारकर चेन तोड़ लेते है।

30 जुलाई को पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि 28 जुलाई को सेक्टर-6 मालवीय नगर डिस्पेंसरी के पास स्कूटी से कुत्तों को खाना खिलाने निकली थी। तभी पीछे से बाइक सवार दो लड़के आए उनमें से पीछे बैठे लड़के ने गले पर झपट्टा मारकर चेन तोड़ ली। चेन तोड़ने के बाद वह फरार हो गए। स्कूटी सहित गिरने से वह गंभीर रुप से घायल हो गई।