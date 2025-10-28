Rajasthan: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई मजदूरों से भरी बस, 2 की मौत, 12 झुलसे; 5 जयपुर रेफर

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर जिले के मनोहरपुर इलाके में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों से भरी एक निजी बस हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई, जिससे बस में अचानक करंट दौड़ गया और आग लग गई। इस भयावह घटना में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए।
हादसे की गंभीरता को देखते हुए पांच घायलों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यह घटना मनोहरपुर थाना क्षेत्र के टोडी गांव के पास स्थित एक ईंट भट्टे की है।
जानकारी के अनुसार, बस सुबह करीब 8 बजे मजदूरों को ईंट भट्टे से लेकर कहीं जा रही थी। रास्ते में बस अनजाने में ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को छू गई। इससे बस के पूरे बॉडी में हाई वोल्टेज करंट फैल गया, जिससे चालक और सवार मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। बस में सवार करीब 14 मजदूर फंस गए, जिनमें से कई बुरी तरह झुलस गए।
हादसे की सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत निकालकर निकटवर्ती शाहपुरा उपजिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर दो मजदूरों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन वे सभी ईंट भट्टे पर काम करने वाले प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं।
घायलों में से 12 की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद पांच को जयपुर रेफर किया गया। इनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है। शेष घायलों का शाहपुरा अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस की ऊंचाई हाईटेंशन लाइन से अधिक थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ।
स्थानीय लोगों ने पत्रिका से बातचीत करते हुए बताया कि इलाके में ऐसी हाईटेंशन लाइनें कई जगहों पर कम ऊंचाई पर गुजर रही हैं, जिससे पहले भी छोटे-मोटे हादसे हो चुके हैं। ईंट भट्टा मालिकों पर बसों की सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने का आरोप लग रहा है। घटना के बाद बिजली विभाग की टीम ने लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया है।
