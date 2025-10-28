Rajasthan: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई मजदूरों से भरी बस, 2 की मौत, 12 झुलसे; 5 जयपुर रेफर

घायलों में से 12 की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद पांच को जयपुर रेफर किया गया। इनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है। शेष घायलों का शाहपुरा अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस की ऊंचाई हाईटेंशन लाइन से अधिक थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ।