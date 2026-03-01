30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में यूडी टैक्स वसूली तेज: मैरियट और रमाडा समेत कई संपत्तियां कुर्क, करोड़ों की बकाया राशि वसूली

नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) की वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को बड़े बकाएदारों पर कार्रवाई की। शहर के अलग-अलग जोनों में अभियान चलाकर कई प्रमुख संपत्तियों को कुर्क किया गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Mar 30, 2026

जयपुर। नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) की वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को बड़े बकाएदारों पर कार्रवाई की। शहर के अलग-अलग जोनों में अभियान चलाकर कई प्रमुख संपत्तियों को कुर्क किया गया। कार्रवाई के दबाव में होटल कारोबारियों सहित कई संपत्ति धारकों ने मौके पर ही बकाया राशि जमा कराई।

मालवीय नगर जोन में निगम की टीम ने होटल मैरियट, होटल रमाडा और होटल जेएसके सहित कुल आठ संपत्तियों को कुर्क किया। अधिकारियों के अनुसार होटल मैरियट पर करीब 2.21 करोड़ रुपए और रमाडा पर 48 लाख रुपए का यूडी टैक्स बकाया था। राजस्व अधिकारी पवन मीणा ने बताया कि निगम की कार्रवाई के बाद दोनों होटलों ने छूट योजना का लाभ लेते हुए महज दो घंटे के भीतर पूरी बकाया राशि जमा करा दी। इसके बाद दोनों संपत्तियों को कुर्की से मुक्त कर दिया गया।

वहीं, सिविल लाइन्स जोन में भी निगम ने सख्ती दिखाते हुए छह संपत्तियों को कुर्क किया। यहां एनबीसी कैंपस स्थित नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के रिट्रीट प्लांट, क्रिकेट ग्राउंड और गेस्ट हाउस पर कार्रवाई की गई। राजस्व अ​धिकारी प्रशांत लखन ने बताया कि इन संपत्तियों पर करीब 2.44 करोड़ रुपए का बकाया यूडी टैक्स लंबित है। कार्रवाई के दौरान दो संपत्ति धारकों ने मौके पर ही 6.58 लाख रुपए जमा कराए।

मानसरोवर जोन में सात संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, जिन पर 23 लाख रुपए से अधिक का बकाया था। निगम की सख्ती के बाद तीन संपत्ति धारकों ने 5.79 लाख रुपए तुरंत जमा कराए, जिसके बाद उनकी संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया।

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यूडी टैक्स की वसूली के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और बड़ेबकाएदारों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ने साफ किया है कि जो भी संपत्ति धारक समय पर टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कुर्की जैसी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 08:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में यूडी टैक्स वसूली तेज: मैरियट और रमाडा समेत कई संपत्तियां कुर्क, करोड़ों की बकाया राशि वसूली

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan University: राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, इस बार नहीं होगी लिखित परीक्षा

Rajasthan University PhD admission, RU Jaipur PhD process, PhD without entrance exam India, UGC NET based admission, Rajasthan University interview based PhD, Jaipur university news, NET JRF eligibility PhD, RU PhD seats 2026, Rajasthan higher education news, PhD admission rules India, UGC regulations PhD, research admission Rajasthan, RU academic update, Jaipur education news, PhD interview criteria India
जयपुर

Rain Alert : राजस्थान में तेज हवा के साथ बारिश और गिरे ओले, बैक-टू-बैक आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, 5 अप्रेल तक अलर्ट

Rajasthan weather update, Rajasthan rain hailstorm, Western disturbance Rajasthan, Rajasthan rain alert April
जयपुर

Rajasthan: 1 लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को तोहफा, CM भजनलाल शर्मा ने खातों में डाले रुपए

Rajasthan anganwadi workers scheme, Bhajanlal Sharma Rajasthan news, Jaipur CM residence event, Rajasthan DBT transfer scheme, anganwadi uniform grant Rajasthan, Rajasthan women welfare schemes, Lakhpati Didi Rajasthan, Rajasthan rural women empowerment, CM Vikasit Gram Ward Abhiyan, Rajasthan government schemes 2026, Jaipur anganwadi news, Rajasthan nutrition schemes, Amrit Aahar Yojana Rajasthan, Rajasthan social welfare updates, Rajasthan female workforce schemes
जयपुर

Rajasthan Politics : 'बेटा वैभव CM आवास में नहीं, किराए के मकान में रहा', आखिर किस बात पर अशोक गहलोत ने कही ऐसी बात?

जयपुर

'देश का हिंदू राष्ट्र घोषित होना बाक़ी है, जहर तो फैलाया जा चुका है', मोदी सरकार पर फिर बरसे अशोक गहलोत- जानें ऐसा क्यों कहा? 

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.