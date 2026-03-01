जयपुर में यूडी टैक्स वसूली तेज: मैरियट और रमाडा समेत कई संपत्तियां कुर्क, करोड़ों की बकाया राशि वसूली

मालवीय नगर जोन में निगम की टीम ने होटल मैरियट, होटल रमाडा और होटल जेएसके सहित कुल आठ संपत्तियों को कुर्क किया। अधिकारियों के अनुसार होटल मैरियट पर करीब 2.21 करोड़ रुपए और रमाडा पर 48 लाख रुपए का यूडी टैक्स बकाया था। राजस्व अधिकारी पवन मीणा ने बताया कि निगम की कार्रवाई के बाद दोनों होटलों ने छूट योजना का लाभ लेते हुए महज दो घंटे के भीतर पूरी बकाया राशि जमा करा दी। इसके बाद दोनों संपत्तियों को कुर्की से मुक्त कर दिया गया।