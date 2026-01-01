सड़क सुरक्षा पर व्याख्यान: नशे की हालत में वाहन चलाना यानि​ हादसे को न्यौता देना

सिंह ने कहा कि नशे में वाहन न चलाने का मतलब​ हादसे को न्यौता देना है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं उपस्थित स्टाफ को सड़क सुरक्षा नियम, हेलमेट और सीट बेल्ट का महत्व, वाहन गति नियंत्रण, लेन-अनुशासन, ड्राइव के दौरान मोबाइल का उपयोग न करना, वाहन फिटनेस, वाहन मेंटेनेंस, वाहन पंजीयन, मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेग्यूलेशन 2017 और यातायात नियमों पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व के नोडल अधिकारी डा. अमित शर्मा, मुस्कान फाउंडेशन के प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर समीर नैनावत, रोड सेफ्टी ट्रेनर महेश कुमार शर्मा और स्कूल की प्राचार्य सुमन अग्रवाल उपस्थित रहे।