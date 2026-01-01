डिजिटल प्लेटफॉर्म से ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास जारी: पवन गोदारा, वार्षिकोत्सव का हुआ आयोजन

जयपुर। शहर के दीप स्मृति ऑडिटोरियम में गुरुवार को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस आयोजन में देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े लोग, प्रतिनिधि और आमंत्रित अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कंपनी की अब तक की यात्रा और सामाजिक स्तर पर किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। एक निजी कंपनी के 16 वर्ष पूरे होने पर वार्षिकोत्सव मनाया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन गोदारा ने बताया कि उनकी संस्था बीते कई वर्षों से तकनीक के माध्यम से लोगों को जरूरी सेवाओं से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को रोजमर्रा के कामों में सहूलियत मिल सके। कार्यक्रम के बीच में डॉग्मा सॉफ्ट लिमिटेड की 16 वर्षों की गतिविधियों और अनुभवों को साझा किया गया।
इस दौरान बताया गया कि संस्था से जुड़े कई लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। इसी क्रम में वर्ष 2025-26 के दौरान अच्छा काम करने वाले कुछ प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। कुछ कर्मचारियों और सहयोगियों को विशेष उपलब्धियों के लिए प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए।
समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं, जिसने माहौल को जीवंत बना दिया। वीर रस के कवि विनीत चौहान, ग़ज़लकार अज़हर इक़बाल और बैंड वादक इमरान कावा की प्रस्तुतियों को दर्शकों ने सराहा। कविता, गीत और संगीत के जरिए कलाकारों ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा।कार्यक्रम में प्रशांत मेहरडा, रामसिंह चौधरी (आरपीएस-एसओजी) और कमल मनोहर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन शांत और सादे माहौल में संपन्न हुआ, जहां लोगों ने आपसी संवाद और अनुभव साझा किए।
