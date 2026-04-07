Rajasthan News : कृषि और किसानों को लेकर होंगे कई बड़े बदलाव, जानें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण की 10 बड़ी बातें

राजस्थान की 'गुलाबी नगरी' में कृषि क्षेत्र के एक नए युग की शुरुआत हुई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026' में शिरकत की। यह देश की पहली ऐसी रीजनल कॉन्फ्रेंस है, जिसका आगाज राजस्थान से किया गया है। मंत्री ने साफ किया कि कृषि केवल एक विभाग नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की आत्मा है और राजस्थान सरकार इस दिशा में सबसे गंभीर प्रयास कर रही है।