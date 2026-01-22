Vande Mataram Booth : राजस्थान की जनता के लिए इस बार 26 जनवरी होगी खास, भजनलाल सरकार ने बनाई नई योजना

Vande Mataram Booth : राजस्थानवासियों के लिए इस बार 26 जनवरी कुछ खास होगी। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 25 व 26 जनवरी को प्रमुख आवाजाही वाले स्थानों पर वंदे मातरम ऑडियो-वीडियो बूथ स्थापित किए जाने की तैयारी की जा रही है। इन बूथों पर वंदे मातरम की धुन पर आमजन वंदे मातरम का गायन और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले सकेंगे।