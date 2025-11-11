Rajasthan Tourism : उदयपुर में पर्यटकों का बूम, दीवाने हुए विदेशी सैलानी, अक्टूबर माह में टूटा रिकॉर्ड

Rajasthan Tourism : झीलों की नगरी उदयपुर में अक्टूबर माह इस बार पर्यटन के लिहाज़ से ऐतिहासिक साबित हुआ। अक्टूबर 2025 में पिछले डेढ़ दशक का रिकॉर्ड टूटा है। सिर्फ देसी ही नहीं, विदेशी सैलानियों की तादाद में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। उदयपुर के होटल, रिसॉर्ट, हेरिटेज स्थलों और बाजारों में पूरे महीने रौनक छाई रही। इस माह दीपावली का त्योहार भी उदयपुर के लिए शुभ रहा। दीपोत्सव के दौरान पर्यटन का बूम रहा। लाभपंचमी पर गुजरातियों समेत कई प्रदेशों के सैलानियों ने भ्रमण किया।