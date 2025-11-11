Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan Tourism : उदयपुर में पर्यटकों का बूम, दीवाने हुए विदेशी सैलानी, अक्टूबर माह में टूटा रिकॉर्ड

Rajasthan Tourism : झीलों की नगरी उदयपुर में अक्टूबर माह इस बार पर्यटन के लिहाज़ से ऐतिहासिक साबित हुआ। अक्टूबर 2025 में पिछले डेढ़ दशक का रिकॉर्ड टूट गया है।

3 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 11, 2025

Rajasthan Tourism Udaipur sees tourist boom record broken in October foreign tourists go crazy

उदयपुर को निहारती लड़कियां। फोटो पत्रिका

Rajasthan Tourism : झीलों की नगरी उदयपुर में अक्टूबर माह इस बार पर्यटन के लिहाज़ से ऐतिहासिक साबित हुआ। अक्टूबर 2025 में पिछले डेढ़ दशक का रिकॉर्ड टूटा है। सिर्फ देसी ही नहीं, विदेशी सैलानियों की तादाद में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। उदयपुर के होटल, रिसॉर्ट, हेरिटेज स्थलों और बाजारों में पूरे महीने रौनक छाई रही। इस माह दीपावली का त्योहार भी उदयपुर के लिए शुभ रहा। दीपोत्सव के दौरान पर्यटन का बूम रहा। लाभपंचमी पर गुजरातियों समेत कई प्रदेशों के सैलानियों ने भ्रमण किया।

बीते 15 वर्षों में सबसे बड़ा आंकड़ा

पर्यटन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में कुल 233000 भारतीय और 17145 विदेशी पर्यटक उदयपुर पहुंचे। यह बीते 15 वर्षों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। जबकि 2024 में इसी महीने कुल 1,55,000 भारतीय और 17490 विदेशी पर्यटक आए थे।

क्यों बढ़ा पर्यटकों का रुझान?

1- हेरिटेज और नेचर का अनूठा संगम है उदयपुर।
2- सभी तरह की होटल चैन उपलब्ध।
3- मानसून के बाद झीलों का लबालब होना और हरियाली का खूबसूरत नज़ारा।
4- शादी-विवाह सीजन शुरू होने से डेस्टिनेशन वेडिंग्स में उछाल।
5- कई अंतरराष्ट्रीय टूर पोर्टल्स ने शहर को ‘बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन’ और ‘मोस्ट रोमांटिक सिटी’ में शामिल किया।
6- सहेलियों की बाड़ी, फतेहसागर-पिछौला, सिटी पैलेस और बोटिंग जैसी गतिविधियों की बढ़ती लोकप्रियता।

विदेशी सैलानियों की वापसी

कोविड के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या अचानक घट गई थी। अब धीरे-धीरे दोबारा बढ़ रही है। 2024 और 2025 के अक्टूबर माह में विदेशी पर्यटकों की तादाद तुलनात्मक रूप से अच्छी रही। फ्रांस, अमेरिका, यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले टूर ग्रुप्स सबसे आगे रहे। पर्यटन विभाग का मानना है कि 2025 में अक्टूबर का आंकड़ा इससे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में कई नवाचार हो रहे हैं।

व्यस्त रहा पर्यटन कारोबार

होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अ्ग्रवाल के अनुसार, अक्टूबर के दौरान शहर के होटल फुल रहे। पुराने शहर के रेस्तरां और बाज़ारों में फुटफॉल सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना रहा। पर्यटन स्थलाें पर पर्यटकों की रेलमपेल रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 02:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan Tourism : उदयपुर में पर्यटकों का बूम, दीवाने हुए विदेशी सैलानी, अक्टूबर माह में टूटा रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में अवैध हुक्का बार: 6 जगह पुलिस की दबिश, 34 हुक्के जब्त, 2 लोग हिरासत में

Udaipur Illegal hookah bars
उदयपुर

Udaipur Crime : एक्सीडेंट क्लेम दिलाने के बहाने युवती से बलात्कार, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की दी धमकी

Udaipur Crime young woman raped on pretext of getting an accident claim
उदयपुर

Weather Update : मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी, इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जानें 11-12-13-14 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम

Weather Update Meteorologists predict a severe cold this year IMD Alert 11- 12- 13-14 November How weather Rajasthan Udaipur
उदयपुर

11 नवंबर से राजस्थान में पहली बार होगी लेपर्ड की गणना, सटीक संख्या जानने के पीछे है ये बड़ी वजह

Rajasthan first time conducted Leopard census this is the main reason behind knowing exact number
उदयपुर

उदयपुर में ‘घूमर महोत्सव’ की 12 नवंबर से शुरू होगी ट्रेनिंग क्लास, 12 साल से अधिक उम्र की लड़कियां ले सकेंगी भाग

Ghoomar Festival
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.