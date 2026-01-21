21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

एटीएम से ठगी का शातिर तरीका बेनकाब, मशीन से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जयपुर. एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर नकदी चोरी करने वाले आरोपी को सोडाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एटीएम मशीन में फंसाने की पत्तियां, पेचकस, पेंसिल के टुकड़े, डबल टेप, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं।डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शाकिर हुसैन (37) निवासी [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Jan 21, 2026

जयपुर. एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर नकदी चोरी करने वाले आरोपी को सोडाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एटीएम मशीन में फंसाने की पत्तियां, पेचकस, पेंसिल के टुकड़े, डबल टेप, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं।डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शाकिर हुसैन (37) निवासी नूंह, मेवात है। वह बेहद शातिर है और लगातार ठिकाने बदलता रहता था। आरोपी खासतौर पर बिना गार्ड वाले एटीएम बूथ को निशाना बनाता था, जिन्हें वह पहले ही चिन्हित कर लेता था।

एसीपी (सोडाला) सुनील प्रसाद ने बताया कि आरोपी छुट्टी के दिन नूंह से जयपुर आता था। सबसे पहले वह अपने एटीएम कार्ड से मशीन की जांच करता कि मशीन चालू है और उसमें नकदी मौजूद है या नहीं। इसके बाद कैश ट्रे में पत्तियां फंसा देता था। जब कोई ग्राहक पैसे निकालने आता तो खाते से राशि डेबिट हो जाती, लेकिन नकदी बाहर नहीं निकलती थी। ग्राहक मशीन खराब समझकर चला जाता था। इसके बाद आरोपी पेचकस और डबल टेप की मदद से रोलर रबर खींचकर नकदी निकाल लेता था।थानाप्रभारी बलवीर सिंह ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है और खर्चे के लिए वारदात करता था। इस मामले में इंटीग्रल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के आइटी अधिकारी हरिओम शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एटीएम से ठगी का शातिर तरीका बेनकाब, मशीन से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक्सीडेंट से पहले ही मिलेगी चेतावनी, AI हीटमैप और कैमरे से हाईवे पर खड़ी गाड़ियों का खतरा होगा खत्म

जयपुर

समाज में यदि विनम्र भाषा का लोप होगा तो संवाद कठोर होंगे

ओपिनियन

चांदी की तेजी से असंगठित क्षेत्र के रोजगार पर संकट

ओपिनियन

Jaipur: अब 3 तलाक नहीं चलेगा…, 5 बच्चों की मां को छोड़ दूसरी शादी करने वाले ‘कालू’ पर भड़के MLA बालमुकुंदाचार्य, थानेदार को लगाया फोन, और

जयपुर

संपादकीय: अरावली की दरारों का चिंताजनक खुलासा

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.