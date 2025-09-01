Vidya Sambal scheme: कांग्रेस के कसा तंज, “अग्निवीर” की तरह अब राजस्थान में बनेंगे “शिक्षावीर”, जानें पूरा माजरा

डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रदेश के 376 महाविद्यालयों में 5,299 शैक्षणिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार केवल 3,540 पदों पर ही भर्ती कर रही है और वह भी अस्थायी आधार पर। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नियुक्ति सिर्फ पांच साल की होगी और वेतनमान 57,700 रुपए के बजाय केवल 28,500 रुपए दिया जाएगा, तो आखिरकार इसका भविष्य किसका उजडऩे वाला है?