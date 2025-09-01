US tariffs: “अमेरिकी टैरिफ से परेशान राजस्थान के उद्यमी, हजारों परिवारों की आजीविका खतरे में”

Rajasthan economy: जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमेरिकी टैरिफ के असर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न उत्पादों और क्षेत्रों पर लगाए गए टैरिफ से राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट निर्यातक बेहद परेशान हैं। जयपुर और जोधपुर सहित प्रदेश के कई शहरों के कारीगर और श्रमिक इस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं।
गहलोत सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि निर्यात में गिरावट की आशंका से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका खतरे में आ सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस चुनौती से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए और निर्यातकों को भरोसा दिलाए कि सरकार उनके साथ खड़ी है।
साथ ही गहलोत ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को भी टैरिफ से प्रभावित व्यापारों के लिए विशेष पैकेज तैयार करना चाहिए, ताकि कारीगरों और श्रमिकों को राहत मिल सके और उनका मनोबल कमजोर न हो।