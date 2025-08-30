Admit Card: वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, 3 दिन पूर्व जारी होंगे प्रवेश-पत्र, परीक्षा 7 से 12 सितंबर तक

RPSC Senior Teacher Exam 2024: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 7 से 12 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। आयोग ने बताया कि परीक्षा जिला की जानकारी परीक्षा तिथि से सात दिन पूर्व एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जबकि प्रवेश-पत्र परीक्षा दिवस से तीन दिन पहले आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म तिथि दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।