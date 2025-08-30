Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Admit Card: वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, 3 दिन पूर्व जारी होंगे प्रवेश-पत्र, परीक्षा 7 से 12 सितंबर तक

Rajasthan Senior Teacher Admit Card: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश मिलेगा। इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 30, 2025

RPSC RAS Admit Card

RPSC Senior Teacher Exam 2024: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 7 से 12 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। आयोग ने बताया कि परीक्षा जिला की जानकारी परीक्षा तिथि से सात दिन पूर्व एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जबकि प्रवेश-पत्र परीक्षा दिवस से तीन दिन पहले आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म तिथि दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा से पहले ये भी जान लें

1-परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर शीट के पांचवे विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

Rajasthan-weather-update-2

2-परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश मिलेगा। इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे।

3-परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पहचान के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आधार कार्ड का फोटो पुराना या अस्पष्ट है तो मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य फोटोयुक्त पहचान-पत्र भी मान्य होंगे। प्रवेश-पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना आवश्यक है।

4-परीक्षार्थी किसी भी दलाल या मीडिएटर के झांसे में न आएं।

5-परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी शामिल है।

Published on:

30 Aug 2025 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Admit Card: वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, 3 दिन पूर्व जारी होंगे प्रवेश-पत्र, परीक्षा 7 से 12 सितंबर तक

