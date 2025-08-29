Govt Job: RPSC ने अब इस विभाग में निकाली 500 पदों पर भर्ती, चार सितम्बर से आवेदन शुरू

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक-कृषि (स्कूल शिक्षा) के 500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। पदों का वर्गवार वर्गीकरण जल्द ही जारी होगा। आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से होगी। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। परीक्षा की तिथि और स्थान की जानकारी आयोग यथासमय देगा। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क और अन्य आवश्यक विवरण आयोग की वेबसाइट से प्राप्त करने की सलाह दी गई है।