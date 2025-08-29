Govt Job: RPSC ने अब इस विभाग में निकाली 500 पदों पर भर्ती, चार सितम्बर से आवेदन शुरू

Rajasthan Govt Jobs: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) अंग्रेजी विषय की मुख्य सूची, सहायक खनि अभियंता भर्ती के अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर, प्राध्यापक-कृषि के 500 पदों पर नया विज्ञापन और सहायक आचार्य भर्ती-2024 में साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची शामिल है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया एवं दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी करें।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत अंग्रेजी विषय की मुख्य सूची जारी कर दी है। आयोग के अनुसार, 8 मई 2025 को विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद कुल 49 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि मुख्य सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आयोग ने सहायक खनि अभियंता भर्ती-2024 के तहत विस्तृत आवेदन नहीं भरने वाले 5 अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया है। इन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन लिंक 29 अगस्त से 4 सितंबर 2025 खुला रहेगा। अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी के जरिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा में आवेदन पत्र जमा नहीं करने वालों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक-कृषि (स्कूल शिक्षा) के 500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। पदों का वर्गवार वर्गीकरण जल्द ही जारी होगा। आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से होगी। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। परीक्षा की तिथि और स्थान की जानकारी आयोग यथासमय देगा। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क और अन्य आवश्यक विवरण आयोग की वेबसाइट से प्राप्त करने की सलाह दी गई है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2024 अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी विषयों एंडोक्राइनोलॉजी और पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी के साक्षात्कार के सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। 12 मई 2025 को आयोजित एंडोक्राइनोलॉजी परीक्षा में 14 अभ्यर्थी और 13 मई 2025 को आयोजित पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी परीक्षा में एक अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है।