राष्ट्रगान का अपमान करने वाली शिक्षिकाएं पर होगी कार्रवाई, मोबाइल लेकर स्कूल आने वाले शिक्षक भी जांच के घेरे में

सुबह 7.40 बजे मंत्री सबसे पहले राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनीपार्क पहुंचे। यहां 37 पदस्थापित शिक्षकों में से मात्र सात ही उपस्थित मिले। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता मल्होत्रा बिना सक्षम अनुमति के अवकाश पर मिलीं। वहीं प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान बजते समय वरिष्ठ अध्यापिका आयशा अजीज और संस्कृत व्याख्याता पुष्प लता पांडे सावधान की मुद्रा में खड़े होने के बजाय इधर-उधर घूमती नजर आईं। मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को दोनों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। विद्यालय परिसर में गंदगी, शौचालयों की बदहाल स्थिति और कमरों में लगे जालों को लेकर भी मंत्री ने नाराजगी जताई।