राष्ट्रगान का अपमान करने वाली शिक्षिकाएं पर होगी कार्रवाई, मोबाइल लेकर स्कूल आने वाले शिक्षक भी जांच के घेरे में

Mobile Phone Ban in School: जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को राजधानी के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जहां लापरवाही और अनुशासनहीनता के कई मामले सामने आए।
सुबह 7.40 बजे मंत्री सबसे पहले राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनीपार्क पहुंचे। यहां 37 पदस्थापित शिक्षकों में से मात्र सात ही उपस्थित मिले। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता मल्होत्रा बिना सक्षम अनुमति के अवकाश पर मिलीं। वहीं प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान बजते समय वरिष्ठ अध्यापिका आयशा अजीज और संस्कृत व्याख्याता पुष्प लता पांडे सावधान की मुद्रा में खड़े होने के बजाय इधर-उधर घूमती नजर आईं। मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को दोनों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। विद्यालय परिसर में गंदगी, शौचालयों की बदहाल स्थिति और कमरों में लगे जालों को लेकर भी मंत्री ने नाराजगी जताई।
इसके बाद मंत्री गणगौरी बाजार स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। यहां अधिकांश शिक्षक कक्षाओं में मोबाइल का उपयोग करते मिले। जबकि सरकार की ओर से पहले ही मोबाइल उपयोग पर स्थाई प्रतिबंध लगाया गया है। निरीक्षण में मोबाइल लेकर पहुंचे शिक्षकों में रीना, गोपाल शर्मा (वरिष्ठ अध्यापक गणित), पूनम कुमावत (अंग्रेजी), सोनल अग्रवाल, सुनीता शर्मा (वोकेशनल टीचर), पूनम मंगल (व्याख्याता) और अनीता (पीटीआई) शामिल थीं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मोबाइल जांच पुन: शुरू की जाए और आदेश की अवहेलना करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
इस विद्यालय की शिक्षिका ललिता यादव के बार-बार अवकाश पर रहने और मेडिकल की सत्यता की भी जांच के आदेश दिए गए। वहीं पीटीआई अनीता पर शिक्षकों के साथ दुव्र्यवहार की शिकायत पर भी संज्ञान लिया गया।
निरीक्षण के दौरान मंत्री महात्मा गांधी विद्यालय गणपति नगर भी पहुंचे, जहां 24 में से केवल 12 शिक्षक ही उपस्थित मिले। वहीं बनीपार्क के महात्मा गांधी विद्यालय में प्रधानाचार्य संध्या शर्मा के कोर्ट स्टे लेकर मनमाने ढंग से उपस्थिति दर्ज कराने की शिकायत पर भी मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया।
मंत्री दिलावर ने जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जयपुर को सभी निरीक्षणों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर तत्काल भेजने के निर्देश दिए। इस मौके पर मंत्री के विशेषाधिकारी सतीश गुप्ता और जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार सिंघल भी मौजूद रहे।