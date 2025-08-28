Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राष्ट्रगान का अपमान करने वाली शिक्षिकाएं पर होगी कार्रवाई, मोबाइल लेकर स्कूल आने वाले शिक्षक भी जांच के घेरे में

Madan Dilawar inspection in Government Schools : जयपुर के स्कूलों में लापरवाही उजागर, मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। विद्यालयों में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं, मोबाइल जांच फिर शुरू होगी। शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण—राष्ट्रगान का अपमान करने वाली शिक्षिकाओं पर होगी कार्यवाही, मोबाइल लेकर स्कूल आने वाले शिक्षक भी चढ़े जांच के घेरे में।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 28, 2025

Mobile Phone Ban in School: जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को राजधानी के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जहां लापरवाही और अनुशासनहीनता के कई मामले सामने आए।

सुबह 7.40 बजे मंत्री सबसे पहले राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनीपार्क पहुंचे। यहां 37 पदस्थापित शिक्षकों में से मात्र सात ही उपस्थित मिले। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता मल्होत्रा बिना सक्षम अनुमति के अवकाश पर मिलीं। वहीं प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान बजते समय वरिष्ठ अध्यापिका आयशा अजीज और संस्कृत व्याख्याता पुष्प लता पांडे सावधान की मुद्रा में खड़े होने के बजाय इधर-उधर घूमती नजर आईं। मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को दोनों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। विद्यालय परिसर में गंदगी, शौचालयों की बदहाल स्थिति और कमरों में लगे जालों को लेकर भी मंत्री ने नाराजगी जताई।

इसके बाद मंत्री गणगौरी बाजार स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। यहां अधिकांश शिक्षक कक्षाओं में मोबाइल का उपयोग करते मिले। जबकि सरकार की ओर से पहले ही मोबाइल उपयोग पर स्थाई प्रतिबंध लगाया गया है। निरीक्षण में मोबाइल लेकर पहुंचे शिक्षकों में रीना, गोपाल शर्मा (वरिष्ठ अध्यापक गणित), पूनम कुमावत (अंग्रेजी), सोनल अग्रवाल, सुनीता शर्मा (वोकेशनल टीचर), पूनम मंगल (व्याख्याता) और अनीता (पीटीआई) शामिल थीं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मोबाइल जांच पुन: शुरू की जाए और आदेश की अवहेलना करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

ये भी पढ़ें

Farmers Welfare: किसानों को बड़ी राहत, अब सौर संयंत्रों से जुड़े फीडरों पर तुरंत मिलेंगे कृषि कनेक्शन
जयपुर
image

इस विद्यालय की शिक्षिका ललिता यादव के बार-बार अवकाश पर रहने और मेडिकल की सत्यता की भी जांच के आदेश दिए गए। वहीं पीटीआई अनीता पर शिक्षकों के साथ दुव्र्यवहार की शिकायत पर भी संज्ञान लिया गया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री महात्मा गांधी विद्यालय गणपति नगर भी पहुंचे, जहां 24 में से केवल 12 शिक्षक ही उपस्थित मिले। वहीं बनीपार्क के महात्मा गांधी विद्यालय में प्रधानाचार्य संध्या शर्मा के कोर्ट स्टे लेकर मनमाने ढंग से उपस्थिति दर्ज कराने की शिकायत पर भी मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया।

मंत्री दिलावर ने जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जयपुर को सभी निरीक्षणों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर तत्काल भेजने के निर्देश दिए। इस मौके पर मंत्री के विशेषाधिकारी सतीश गुप्ता और जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार सिंघल भी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Farmers Welfare: किसानों को बड़ी राहत, अब सौर संयंत्रों से जुड़े फीडरों पर तुरंत मिलेंगे कृषि कनेक्शन
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 09:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राष्ट्रगान का अपमान करने वाली शिक्षिकाएं पर होगी कार्रवाई, मोबाइल लेकर स्कूल आने वाले शिक्षक भी जांच के घेरे में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.