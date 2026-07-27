अहमदाबाद. माहेश्वरी नारायणी संगठन साबरमती क्षेत्र की महिलाओं द्वारा ग्रामीण कार्यक्रम किया गया। इसमें सभी ने मिलकर सुंदर-सा गांव बनाया। गांव में खेले जाने वाले खेल, नृत्य, नाटिका की प्रस्तुति दी।
अध्यक्ष संगीता बिरला ने बताया कि कार्यकर्ता सुनीता भट्टड़, स्मिता मालपानी, मधु साबु, शीला अजमेरा, शोभा सांवल, कविता चांडक, हेमा तापडि़या, रीनू राठी, स्नेहा मोहता आदि मौजूद थीं।
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कैप्शन - माहेश्वरी नारायणी संगठन साबरमती क्षेत्र की महिलाओं के ग्रामीण कार्यक्रम में प्रतिभागी।
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